Alla Roma il derby contro il Covid: raccolti 21 mila euro

Va in scena il derby della solidarietà per combattere il Covid e a vincere non è solo la Roma, ma anche l’iniziativa con 21.052 euro raccolti. La stracittadina, ovviamente, non si è giocata in campo ma virtualmente con un pallone che si spostava e segnava a seconda delle donazioni che arrivavano dai tifosi della Lazio o della Roma. Per segnare la prima rete servivano 3000 mila euro, mentre per le successive reti il target aumentava sempre di 500 euro. Il vantaggio lo trovano subito i giallorossi che poi vengono raggiunti sul pari, ma nella seconda parte della partita dilagano. Alla fine del match si contano 419 donatori e una bella somma raccolta per il Covid Hospital, Policlinico di Tor Vergata di Roma.