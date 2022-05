Alisson: “Sarò sempre tifoso della Roma. Sono sicuro che vinceremo la Conference”

Il portiere ha incoraggiato la sua ex squadra in vista della finale contro il Feyenoord

Dal ritiro che il Liverpool sta svolgendo in vista della finale di Champions League contro il Real, Alisson ha manifestato tutta la sua vicinanza alla Roma in un'intervista rilasciata a Sky. "Per la Conference sono un tifoso in più. Forza Roma sempre e in bocca al lupo a tutti. Sono sicuro che sarà una grandissima gara e che vinceremo" ha detto l'ex portiere giallorosso - che ha giocato una semifinale di Champions coi colori della Lupa - dimostrando quanto sia ancora forte il suo legame con la Capitale, punto di partenza per la sua incredibile carriera. "I tifosi della Roma sono meravigliosi. Purtroppo non ho vinto nessun titolo alla Roma, lo volevo molto e mi dispiace per questo. Io e la mia famiglia amiamo Roma. Festeggiare la vittoria della Champions League con il Liverpool e la Conference League della Roma? Sarebbe bellissimo" ha concluso.