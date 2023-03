Alisson non dimentica: “Forza Roma sempre, la seguo ancora”

Se c'è una cosa certa, è che chi veste la maglia della Roma se ne innamora e non la dimentica mai più. Di testimonianze ce ne sono state tante, quella di Alisson è solo l'ultima. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid al Bernabeu, il portiere del Liverpool ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche della Serie A, ricordando a tutti il suo amore per i colori giallorossi."Il Napoli sta facendo benissimo in Serie A, ci abbiamo giocato contro ed è una squadra molto difficile da affrontare. Hanno una squadra molto forte, Spalletti sta facendo un bellissimo lavoro. Hanno le capacità per andare avanti in Champions. Vinceranno lo scudetto e se continuano così possono fare qualcosa di grande", ha detto il brasiliano.