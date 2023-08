Alisson: “Ho scelto il Liverpool dopo la semifinale giocata con la Roma”

Alisson Becker, portiere del Liverpool ed ex giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale brasiliano SelecaoTalk. Il portiere verdeoro si è soffermato in particolare sulla scelta di approdare ad Anfield nonostante le tante offerte recapitate a Trigoria: "Il 5-2 con la Roma ha contribuito a farmi scegliere il Liverpool. Se mi chiedete com'è stato giocare ad Anfield da avversario posso riassumerlo in una parola: ORRIBILE. Anfield è uno stadio spettacolare". Queste le prime parole di Alisson che ha poi concluso svelando come su di lui ci fosse un altro club di Premier League: "Ho avuto una proposta dal Chelsea, ma quell'esperienza mi ha spinto a giocare per il Liverpool".