Alguacil: “Crediamo nella rimonta. Dobbiamo generare la tempesta perfetta”

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole:

Perché potete farcela. "Perché io e i giocatori, molti di voi che sono qui e il 90% dei tifosi che verranno ci credono, e per tutte le ragioni che questa squadra ha dato negli ultimi tre anni e mezzo. La Roma, Mourinho davanti a noi, e i tifosi ci credono. È complicato, difficile, ma dobbiamo giocarcela. Dobbiamo generare la tempesta perfetta, creare onde di 30 metri come quelle di Nazareth e surfarle. Ci saranno momenti in cui l'onda ci coglierà, ma li supereremo tutti uscendo e lottando insieme. La squadra è pronta per questo tipo di onde.

La chiave della partita. "Ovviamente segnare nei primi minuti, ma se al 70° minuto è 1-0, immaginate cosa può succedere da lì alla fine. Sarà importante non subire gol, c'è tempo, ma è meglio ottenere l'1-0 con passione, entusiasmo, gioco e testa".

Nella partita di domani cambierà molto rispetto a quella che avete giocato a Roma? "Ci possono essere delle sfumature, non dico la formazione, né il sistema o i giocatori, ma essendo una Roma simile credo che le cose possano anche cambiare. Vedremo come andrà la partita domani. Ci saranno fasi, momenti, dettagli e sarà fondamentale essere vicini a correggere quei dettagli che ultimamente non abbiamo fatto bene".

Sui gol. "È bene iniziare bene. Segnare è importante, ma l'importante è la fine. Vedremo. Ci sono 97-98 minuti e poi chissà. Vediamo se ce la facciamo. Dobbiamo scendere in campo dal primo minuto e andare a prenderli, ma dobbiamo essere consapevoli che la partita potrebbe essere lunga, e va bene anche andare al 70° in parità sullo 0-0. È importante che il sostegno dei tifosi non venga meno e che non ci deludano perché non lo fanno mai. Vediamo se riusciamo a regalare loro una gioia.

I rigori. "Non mi piace la questione dei rigori. Non credo nemmeno che sia una cosa buona. Vanno presi da chi li prende abitualmente, perché per chi non è abituato può generare dubbi".

Come immagina la tempesta perfetta? "So come vorrei che finisse, con il vostro titolo: notte storica, notte magica".