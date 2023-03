Alguacil: “Abbiamo avuto le migliori occasioni. Eliminati per piccoli dettagli”

Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato ai microfoni di As dopo la gara con la Roma. Queste le sue parole: “Siamo stati molto vicini nel raggiungere il pareggio, con una squadra come la Roma il ritorno è molto difficile. I dettagli contano e loro hanno segnato due gol, per quello che abbiamo creato meritavamo almeno una rete. Peccato non esserci riusciti, tutto faceva presagire che ce l’avremmo fatta. Abbiamo avuto le migliori occasioni, ma loro hanno fatto meglio. Abbiamo fatto tanto ma non abbastanza per passare il turno. Siamo stati eliminati per piccoli dettagli. Sono comunque orgoglioso per la squadra”.