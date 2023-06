Algeria, primo allenamento per Aouar con la sua Nazionale

Da Trigoria al centro sportivo "Sisi Moussa" in Algeria. Sono state ore importanti queste per Aouar che dopo aver ufficializzato il suo passaggio alla Roma e aver lasciato le sue prime dichiarazioni in giallorosso, in perfetto italiano, è volato nel suo Paese natio per raggiungere la nazionale algerina e rispondere alla convocazione del commissario tecnico Belmadi. Per il neo numero 22 di Mourinho, in programma ci sono le sfide contro Uganda e Tunisia, entrambe valide per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Nonostante gli infortuni muscolari che hanno caratterizzata la stagione appena conclusa, non è escluso un suo possibile utilizzo, anche a gara in corso, nelle rispettive partite che lo aspettano.