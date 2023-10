Algeria, Aouar: “Lavoriamo per la Coppa d’Africa. Siamo sulla strada giusta”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Segnare per il tuo Paese è una sensazione eccezionale, unica"

Redazione

Periodo di amichevoli per l'Algeria di Houssem Aouar in vista della Coppa d'Africa in programma questo inverno. Vittoria netta sul Capo Verde con un risultato di 5-1 e una doppietta del centrocampista della Roma, primi gol per lui con la nazionale. A fine partita si esprime così sul futuro prossimo:

"Abbiamo fatto vedere grandi cose, siamo sulla strada giusta e siamo molto felici. Abbiamo accontentato i nostri tifosi, meritavano di fare una grande festa con tanti gol. Continueremo a lavorare per le qualificazioni ai Mondiali e per la Coppa d'Africa. I gol? Segnare per il tuo Paese è una sensazione eccezionale, unica".

