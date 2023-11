Algeria, occasione dal primo minuto per Aouar contro la Somalia

Il centrocampista della Roma ha iniziato la gara utile per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Un'occasione importante per ritrovare quello splendore di un tempo che in giallorosso non ha ancora dimostrato

Houssem Aouar è in campo nel match tra Algeria e Somalia valido per la prima giornata del girone di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. Il centrocampista della Roma è stato scelto come protagonista dal primo minuto dal ct Belmadi che vede in lui un faro importante per dare qualità all'intera squadra. Aouar, in giallorosso sta deludendo molto sia Mourinho che i tifosi. Da lui ci si aspetta tutt'altro rendimento e chissà che quest'avventura in nazionale non possa ridargli stimoli positivi per ritornare a Trigoria in gran forma e pronto ad aiutare la sua Roma.