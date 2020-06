Alex Zanardi in gravissime condizioni dopo un incidente, Florenzi: “Ci hai insegnato a non mollare” – FOTO

Alex Zanardi è in gravi condizioni dopo un incidente stradale. L’atleta italiano, 53 anni, è rimasto vittima di uno scontro nel senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Dalle prime ricostruzioni – si legge sull’Ansa – sembra che Zanardi, abbia perso il controllo del mezzo in discesa, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion. L’ex pilota, dopo aver battuto violentemente la testa, è finito contro l’autocarro, che non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto al policlinico Santa Maria alle Scotte. “Le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”, recita il primo bollettino dell’ospedale. Sui social sono arrivati messaggi da parte di tutto il mondo dello sport e non solo. Anche Alessandro Florenzi ha dedicato un post su Instagram ad Alex Zanardi: “Ci hai insegnato a non mollare mai… Forza Alex!”