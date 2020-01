Alex Sandro: “Faremo una grande partita, vogliamo prendere il primo posto”

La Juventus torna all’Olimpico per sfidare la Roma, dopo la sconfitta rimediata la scorsa stagione. A pochi minuti dal fischio d’inizio Alex Sandro ha raccontato le sue sensazione.

ALEX SANDRO A RAI SPORT

“Questa partita è importantissima perché possiamo prendere il primo posto della classifica e siamo qui per vincere. Siamo preparati, faremo una gran partita“.

Alex Sandro a Sky Sport

Superare l’Inter uno stimolo?

“Dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo fatto in allenamento, siamo qua per vincere e faremo di tutto per portare a casa i tre punti”.

Due volte consecutive con la stessa formazione…

“Secondo me siamo tutti preparati, gli 11 che giocheranno saranno pronti”.