Alex ricorda Mourinho: “È una persona adorabile. Con me ha riso più di tutti”

Alex, l'ex difensore del Chelsea, non ha di certo dimenticato la sua esperienza con José Mourinho. Il centrale brasiliano si è unito ai blues nell'estate del 2007 e i mesi passati con lo Special One sono davvero pochi. Il tecnico portoghese, infatti, fu esonerato già a settembre dello stesso anno dalla società londinese. Nonostante ciò, Alex è sicuro della profonda bontà dell'allenatore ora sulla panchina della Roma. In un'intervista rilasciata a FourFourTwo, ha dichiarato: "È una persona adorabile. "Molte persone mi chiedono ancora se è un allenatore difficile da affrontare, credetemi, ho solo belle parole da dire su di lui". Anche perchè, c'è un aneddoto particolare che difficilmente si può dimenticare: "Quando sono arrivato al Chelsea, ho dovuto cantare davanti a tutta la squadra; forse è stato il giorno in cui Mourinho ha riso di più in tutta la sua vita. Non sono un grande cantante. Penso di aver scelto un numero gospel, ma a un certo punto Mourinho è salito sul palco improvvisato e ha detto: "Basta, ragazzo, sei davvero cattivo". Che Mou fosse un tipo schietto nei confronti dei propri giocatori lo si sapeva, ma forse difficilmente lo abbiamo visto ridere a crepapelle con i suoi ragazzi. Un tecnico che sa fare gruppo come nessuno, anche nei momenti più complicati.