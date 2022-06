Aldair: “Tra Capello e Mourinho similitudini per come mettono la squadra in campo”

Giornata a fortissime tinte giallorosse all'inagurazione del centro sportivo di Bruno Conti. Ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato anche Aldair, storico capitano della Roma:"Oggi siamo pieni di quei giocatori dello scudetto. De Rossi era in gruppo a quel tempo, Capello lo chiamava in prima squadra e si è confermato. Similitudini tra Capello e Mourinho? Magari sul gioco, come mettono la quadra in campo, anche se la Roma ha preso tanti gol a inizio anno ma le squadre di Capello e Mourinho hanno certe caratteristiche in comune".