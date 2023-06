Aldair su Instagram battezza Smalling. Dopo il rinnovo è l’erede del 6

Oggi Smalling ha firmato il rinnovo con la Roma per altri due anni. Questa notizia ha scatenato i tifosi sui social che attendevano da tempo questa ufficialità. Il reparto difensivo giallorosso sarà protetto dal centrale inglese fino a giugno 2025 e in virtù del numero che porta sulla maglia, non è mancato un messaggio speciale da parte di un grande ex giocatore giallorosso: Aldair. L'ex difensore brasiliano condivide con Smalling, oltre che il ruolo, anche il numero di maglia. Per dimostrare la sua ammirazione nei confronti del difensore inglese, Pluto ha pubblicato una storia su Instagram in occasione del suo rinnovo. Ovviamente ha fatto riferimento proprio al numero 6, come se questo fosse un passaggio di testimone. Aldair fa parte della stroria della Roma e delle sue più grandi imprese. Da ex capitano nell'anno dello scudetto del 2001, il suo elogio a Smalling rappresenta un messaggio importante alla squadra e ai tifosi.