Pochi dubbi per il brasiliano: in attacco ci sono Conti, Batistuta e Totti. Mancio l'unico 'attuale'

Redazione
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VIDEO - Aldair non dimentica la Roma: allenamento con la maglia dei giallorossi

Aldair, ex bandiera giallorossa, è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di Radio Radio in cui ha dovuto mettere giù la sua personalissima Top 11 della Roma All time. In porta la scelta ricade su un brasiliano di altissimo livello: Alisson. A destra, inevitabile, un altro simbolo verdeoro come Cafu. Al centro della difesa Aldair decide di escludere se stesso dalla formazione ideale, scegliendo invece Gianluca Mancini, affiancato dall’argentino Walter Samuel. Sulla corsia mancina spazio a Vincent Candela. In mezzo al campo trova posto Falcao, riferimento tecnico della mediana, insieme a Daniele De Rossi, preferito a storiche icone come Giannini e Di Bartolomei. Completa il reparto Cerezo. L'attacco non si discute: Bruno Conti a destra, Gabriel Batistuta è il centravanti titolare, a completare l’attacco non può mancare Francesco Totti.

aldair AS Roma v SSC Napoli - Serie A
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