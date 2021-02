Aldair più Falcao: nel miglior Brasile di tutti i tempi c’è un po’ di Roma – FOTO

Nel Brasile più forte di tutti i tempi c’è anche un pizzico di Roma. Placar, una rivista brasiliana, ha fatto votare a 170 giornalisti, telecronisti e seconde voci la Seleçao migliore di ogni epoca. E ci sono due ex giallorossi, Falcao a centrocampo e Aldair in difesa. In porta il più votato è stato Taffarel, poi oltre ai due romanisti ci sono Carlos Alberto, Bellini, Nilton Santos, Didi, Pelé, Garrincha, Ronaldo e Romario. Il tecnico più forte secondo i voti è Mario Zagallo, campione del Mondo nel 1958 e nel 1962 da allenatore e nel 1970 da allenatore. “Grazie per il riconoscimento”, ha commentato Aldair.