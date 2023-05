Aldair: “Nel 1999 ero a un passo dall’Inter, poi arrivò Capello”

Domani la Roma scenderà in campo contro l'Inter. Il match è fondamentale per la corsa alla zona Champions, entrambe le squadre si giocano un posto nella competizione. I nerazzurri hanno, attualmente, 2 punti di vantaggio sui giallorossi. Sui suoi canali social Aldair, uno dei protagonisti del terzo scudetto della Roma, ricorda la magia di questo match e l'aneddoto che lo aveva visto vicinissimo al passaggio nella squadra milanese nel 1999, anno in cui la Roma era sotto la guida di Zeman. L'arrivo di Capello interruppe le trattative. Di seguito il racconto dell'ex difensore: "Domani si gioca Roma-Inter, da sempre una delle sfide più belle del nostro campionato. Una sfida che è sempre stata ricca di campioni, Totti e Ronaldo per citarne alcuni. Non tutti sanno però che nell’estate del 1999 sono vicinissimo al passaggio dalla Roma proprio all’Inter, ma l’arrivo di Capello blocca tutto. Decide che sarò il perno della sua difesa e che non mi muoverò assolutamente dalla capitale. Sono l’uomo più felice del mondo, e la scelta è stata ripagata nel migliore dei modi, due anni dopo siamo Campioni d’Italia".