Aldair: “La Roma ha delle difficoltà, mi aspettavo qualcosa di più”

L'ex difensore giallorosso ha commentato il percorso intrapreso dal nuovo allenatore Mourinho e di quello che la squadra può ottenere in questa stagione

Sono dodici anni che Aldair non è più un calciatore della Roma , ma il suo amore per il club è sempre rimasto intatto. I tredici anni passati indossando i colori giallorossi non si possono dimenticare; per questo è sempre un ospite d'onore agli eventi ufficiali della società. Il 'Pluto', presente all'inaugurazione del Roma Club Parioli , ha parlato al Messaggero della Roma di Mourinho e degli obbiettivi che può pensare di raggiungere: "A inizio stagione mi aspettavo qualcosa di più come tutti. Con un allenatore così importante aspettavamo tutti qualcosa di meglio, però, nel vedere le altre squadre nemmeno possiamo chiedere tanto a Mourinho".

L'ex difensoregiallorosso ha continuato: "La Roma se dovesse arrivare quinta andrebbe bene in questo momento. Poi, si vedrà a gennaio, se arriveranno giocatori importanti si può pensare a qualcosa in più. Ha delle difficoltà, segna poco. Forse prende troppi gol. In questo momento non è una rosa da Champions, vedremo nella seconda parte del campionato come andranno le cose. Quando cambia l’allenatore le cose sono sempre difficili per tutti, mi aspetto a gennaio di vedere qualcosa di diverso".