Un gol, ma soprattutto l'ennesima prestazione di alto livello. Mario Hermoso è stato protagonista di una grandissima gara contro lo Slovan Bratislava, annullando l'offensività degli slovacchi e riuscendo a rendersi pericoloso anche in zona offensiva. Su Instagram, Aldair ha esaltato così la prestazione offerta del difensore della Roma: "Le sue prestazioni passano quasi inosservate perché ci ha abituati a un livello altissimo. Da difensore, apprezzo tanto la solidità che ha dato alla Roma. Quella sicurezza che solo i grandi giocatori sanno trasmettere a tutta la squadra. E poi la grinta, la cattiveria agonistica con cui lotta su ogni pallone. Bravo Mario, continua così", l'incoraggiamento del difensore brasiliano.

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