Aldair ha rilasciato un'intervista al podcast Alcazar Off in occasione dell'uscita nelle sale del documentario 'Aldair - Cuore Giallorosso'. Tra i vari temi trattati, oltre all'uscita del documentario, anche alcuni aneddoti dei 13 anni di Pluto nella Capitale. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Come è vivere e giocare il derby di Roma? "Sono partite a parte. Il modo di affrontare queste sfide è diverso. Anche a Rio de Janeiro e in Portogallo ci sono dei derby, ma quello di Roma è molto caldo e sentito anche per le tifoserie e per l'ambiente. In una città ci sono due squadre che hanno vinto diciamo poco e quindi è molto sentito. Alcuni calciatori sentono giocare questo tipo di partita, mentre a me piaceva giocare queste sfide che mi esaltavano fin da piccolo. Ne parla tutta la città fin da un mese prima".

Quale è stato l'allenatore che ti ha cambiato? "Difficile dirlo. Fin da quando ho iniziato a giocare ho avuto allenatori importanti. Santana mi piaceva tantissimo, a Roma invece sono stato tanti anni ma con pochi allenatori. Con tutti ho imparato: con Bianchi ho imparato a marcare di più, ero difensore ma mi piaceva uscire tanto e andare a giocare. Anche con Mazzone ho imparato tanto".

Che rapporto avete ora con Totti? "Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, fin da quando lui ha iniziato. Ci siamo sempre rispettati, dentro e fuori dal campo. Siamo amici. Come ho maturato la consegna della fascia? Ero il più grande della squadra in quel momento e ho portato la fascia per un periodo, in Brasile di solito il giocatore più rappresentativo è quello più forte e porta la fascia. Per tanti la fascia è importante, la vogliono tutti, ma sono stato contento soprattutto del fatto che gli altri compagni siano stati bravi e buoni".