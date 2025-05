Aldair apre il suo sito. Pellegrini testimonial: “Un onore essere al tuo fianco”

Le parole del capitano giallorosso intervistato dal brasiliano: "Ci unisce l'amore per il calcio e per la gente e che ci fa sentire importanti"

Aldair con un post sui social ha annunciato l'apertura del suo nuovo sito 'Aldairsantos.com'. "Devo raccontare la mia storia e devo partire da Trigoria", ha detto il brasiliano che poi ha intervistato capitan Pellegrini: "Ci unisce l'amore per il calcio e per la gente e che ci fa sentire importanti. Un onore essere vicino a te perché quando eri il fenomeno che sei stato io nascevo. Quello che so di te mi è stato tramandato da mio papà che era un grande tifoso romanista".