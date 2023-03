Aldair applaude Ibanez: “Che crescita, può essere protagonista con Roma e Brasile”

Nella difesa granitica della Roma, soprattutto in casa, parte fondamentale del terzetto arretrato è sicuramente Roger Ibanez, che stasera rientra dopo la squalifica con la Real Sociedad. Il brasiliano sta mostrando continuità di rendimento, convincendo anche una leggenda come Aldair:“È cresciuto moltissimo, sono sicuro che possa ritagliarsi un ruolo da protagonista nei prossimi anni, con la Roma e con il Brasile. Gli auguro il meglio”. A parlare è stato appunto 'Pluto', ex capitano della Roma e del Brasile sulla sabbia della Dabliu Beach Arena nella quinta tappa del Città di Roma. Aldair fa coppia con Marco Graziani, il Gatto, uno dei giocatori più esperti del circuito: “L’impianto che ci ha ospitato è spettacolare - sottolinea il brasiliano - ora finalmente si può praticare il footvolley in una zona meravigliosa di Roma come l’Eur. Siamo riusciti a prenderci la soddisfazione di arrivare al terzo posto - aggiunge - Non era facile, il livello è altissimo e abbiamo faticato ad arrivare in fondo”. A beffarlo è stato un altro ex Roma come Max Tonetto, in coppa con Iacopucci:“Lo faccio vincere apposta - scherza Aldair -. In realtà è veramente forte. Lui e Federico in coppia sono quasi imbattibili”. Protagonisti del torneo anche Alain Faccini e Nicola Carlini, costretti a cedere solo in finale di fronte alla schiacciante prova di Tonetto e Iacopucci. Il prossimo appuntamento, quello conclusivo del Città di Roma in programma di nuovo alla Dabliu Beach Arena di viale Egeo, è fissato per l’8 aprile.