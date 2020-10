Alberto De Rossi: “Soddisfatto per la vittoria”. Darboe: “Ora sono più motivato”

Al termine del bel 4-0 ai danni dell’Atalanta, il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi analizza a “Roma TV” il successo dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni:

ALBERTO DE ROSSI A ROMA TV

Prestazione ai limiti della perfezione, una vera dimostrazione di forza.

Nella prima mezz’ora abbiamo visto di aver preparato bene la gara. Dall’espulsione del giocatore dell’Atalanta, la squadra ha allentato un po’ la tensione e di conseguenza la pressione e l’Atalanta è venuta fuori. E’ l’unico neo della partita, dove non siamo riusciti a sfruttare la situazione a nostro vantaggio, ma sono davvero molto soddisfatto, i ragazzi hanno fatto bene.

Giusto approccio nella ripresa e risposta perfetta da parte della squadra.

All’intervallo penso di aver utilizzato le stesse parole. C’era da sottolineare questa cosa: una bella settimana d’allenamento, una preparazione contro una squadra forte, ci tenevamo molto e volevamo migliorare. E’ innegabile che giocare in dieci contro undici si va in difficoltà, invece ci siamo andati noi che eravamo in superiorità. Non te lo puoi permettere, altrimenti gli avversari fanno quello che hanno preparato.

Tredici gol fatti in quattro partite, squadra a punteggio pieno, ma quanto è stato fondamentale chiudere a porta imbattuta?

E’ stato fondamentale, i nostri avversari hanno avuto qualche occasione alla fine, ma sono felice per Boer che è stato protagonista in positivo e anche per Morichelli che è entrato bene in partita. Un altro grande motivo di soddisfazione, chi subentra è subito concentrato, segno che l’idea di squadra funziona.

Felice pure Ebrima Darboe, autore di una doppietta (gli altri gol sono stati messi a segno da Tall e Zalewski). Queste le parole del giocatore alla tv ufficiale del club giallorosso:

DARBOE A ROMA TV

Dopo Firenze, un’altra doppietta. Può essere la tua stagione?

Il gol con la Fiorentina mi ha dato più motivazione e forza di andare avanti. Il mister mi chiede di attaccare sempre di più, sono contento di aver fatto questa doppietta. Spero di rifarla.

Ora sei più presente anche tatticamente. Quanto sei cresciuto in questi anni a Trigoria?

Moltissimo, il mister mi ha aiutato moltissimo. All’inizio facevo fatica sulla tattica, ero stato fermo quasi tre anni e piano piano sono cresciuto. Voglio imparare e migliorare sempre di più.