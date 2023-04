Alberto De Rossi: “Rifiutata la Roma per non mettere in difficoltà Daniele”

Alberto De Rossi , ex allenatore della Roma Primavera e attuale Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali, è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio organizzato da ADICOSP . Il mister ha ricevuto il premio come miglior miglior allenatore del settore giovanile. Queste le sue parole:

Ha scelto di non mettere in difficoltà Daniele. “Non credo che ci sia qualcuno in grado di mettere in difficoltà il proprio figlio. Mi sono sempre messo da parte e ho svolto il mio ruolo che è quello di formare i giovani”.

Non ha mai lasciato la Roma. “Non ho mai mollato la Roma, avevo tante richieste anche in categorie importanti. Ho resistito, sono rimasto al mio posto ed ho avuto grandi soddisfazioni. Ho giocato in Serie C, ho sofferto la lontananza dalla mia famiglia quando giocavo in posti lontani e questa cosa mi stressava. La scelta di restare alla Roma è stata logistica e di cuore. Trigoria è una seconda casa, bisogna entrarci per capire cosa si prova”.