Alberto De Rossi: “Perfection era un gigante buono. Si allenava sempre con il sorriso”

A seguito della notizia dell’improvvisa scomparsa di Joseph Perfection, il tecnico Alberto De Rossi ha voluto ricordare il giovane camerunense, allenato nella Primavera nella stagione 2016-17. Queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale della Roma:

“La notizia della prematura scomparsa di Joseph mi ha rattristato molto. Mi ricorderò sempre della sua gentilezza e della sua grande forza. Era un ragazzo positivo, si presentava agli allenamenti ogni giorno con il sorriso ed era sempre disponibile al lavoro. Si era integrato molto bene con la squadra, aveva legato con tutti, era sempre molto sereno e da parte sua non ricordo mai un gesto fuori posto. Aveva un fisico prorompente, ma non puntava solo sulla forza ed era anche un calciatore molto tecnico. Voglio ricordarlo così, come un gigante buono. In questo momento terribile i miei pensieri e quelli di tutto lo staff sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari”.