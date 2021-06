Albania, Kumbulla soddisfatto: “Buon pareggio, Galles avversario tosto”

Il difensore della Roma ha commentato la gara disputata contro una delle squadre che l'Italia incrocerà nel girone dei prossimi Europei

Soddisfazione e consapevolezza per Marash Kumbulla. Il difensore della Roma è stato protagonista del buon pareggio ottenuto dalla sua nazionale con il Galles. Uno 0-0 che il centrale ha commentato così su Instagram: "Il Galles è un avversario tosto, un buon pareggio". Kumbulla è rimasto in campo per tutta la gara, aiutando la sua squadra a non incassare reti. Una partita a cui avrà prestato attenzione anche l'Italia, che troverà proprio il Galles come avversario nel gruppo A ai prossimi Europei in partenza venerdì 11 giugno.