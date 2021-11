Albania, Kumbulla convocato per le gare contro Inghilterra e Andorra

Aumenta il numero dei giallorossi chiamati dalle proprie nazionali

La federazione albanese ha diramato la lista dei giocatori convocati dal c.t. Reja per le gare di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Tra questi c'è anche Marash Kumbulla. Il centrale giallorosso affronterà il compagno di squadra Abraham nella gara contro l'Inghilterra, in programma il 12 novembre. L'impegno successivo sarà contro l'Andorra il 15 . L'Albania è attualmente terza nel gruppo I con 15 punti.