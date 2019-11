Albania-Francia, Totti presente all’inaugurazione dello stadio di Tirana

È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della nuova Arena Kombetar di Tirana. Lo stadio, costruito appositamente per ospitare i match interni dell’Albania. Sarà aperto questa sera in occasione della sfida con la Francia di Deschamps, ma saranno tanti gli ospiti d’onore. Insieme al presidente dell’Uefa, Ceferin, è presente anche Francesco Totti, che dopo aver dato l’addio alla Roma ha intrapreso la sua nuova vita che lo porterà a collaborare come agente sportivo con la Stellar Group facendo da spola tra l’Italia e il Regno Unito. L’ex capitano è anche uno degli ambasciatori di Euro 2020 ed è testimonial per le gare che si terranno allo stadio Olimpico.