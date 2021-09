Alba Parietti e il presunto flirt con Mourinho: “Ci avrei messo la firma”

La showgirl italiana commenta un presunto flirt del passato con l'allenatore della Roma

Alba Parietti torna a parlare di José Mourinho . Durante un'intervista in cui la showgirl italiana commenta l'uscita del suo nuovo libro "La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli str***i”, riserva qualche commento anche su un presunto flirt del passato. Queste le sue parole riportate da Dagospia:"Il gossip che mi ha divertito? Il flirt tra me e José Mourinho perché ci avrei messo la firma!”.

Anche in un''intervista dell'anno scorso a "Libero", aveva commentato così le voci sullo Special One: "Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore. E’ il mio uomo ideale”. Lo stesso Mourinho non ha mai negato una certa simpatia verso l'attrice italiana. Il portoghese è sposato dal 1989 con sua moglie Matilda, che lo ha seguito a Roma e lo ha convinto a vivere in centro. Hanno preso da poco casa in zona Parioli.