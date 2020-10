Al Torrino il funerale di Enzo Totti: cerimonia blindata, all’esterno gli amici di una vita – FOTO – VIDEO

La famiglia Totti si è riunita per l’ultimo saluto allo “Sceriffo” Enzo, il papà di Francesco, deceduto lo scorso lunedì, a 76 anni, all’ospedale Spallanzani, dov’era ricoverato da qualche giorno perché positivo al coronavirus. I funerali si sono svolti in forma privata alla chiesa di Santa Maria del Carmelo, al Torrino. Le norme anti-Covid hanno limitato il numero di partecipanti, ma alla cerimonia erano comunque presenti, oltre agli amici storici, l’ex compagno di squadra Vincent Candela, lo storico preparatore Vito Scala, Bruno Conti, l’ex allenatore dei portieri giallorosso Guido Nanni (oggi alla Totti Soccer School), il tecnico della sua squadra di calcio a 8 Carlo Cancellieri, diversi membri dello staff della Roma e i colleghi della CT10 Management. Tutti intenzionati a salutare il “Padre della nostra storia”, come il gruppo Alberone della Curva Sud ha definito Enzo Totti nello striscione affisso nei pressi della sua abitazione nella serata di ieri (“Buon viaggio papà Enzo” è stato invece il messaggio del Roma Club di Testaccio).

Al funerale non ha potuto partecipare la moglie Fiorella, anche lei positiva al coronavirus. C’era invece Enzo Salvi: “Persona straordinaria, generosissima e che ha vissuto con grande umiltà nonostante il figlio fosse uno dei calciatori più forti al mondo”, il suo ricordo all’uscita dalla chiesa. “È un momento di grande dolore, ma Francesco resta una persona generosa e solare”.

In moltissimi, negli ultimi due giorni, hanno voluto dedicare un pensiero a Francesco Totti e alla sua famiglia. Qualche minuto dopo la brutta notizia, la Roma ha salutato il papà dell’ex capitano con un messaggio attraverso Twitter: “Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti”. Lo stesso hanno fatto, tra gli altri, calciatori come Alessandro Florenzi e Jordan Veretout, società sportive italiane e straniere – il Real Madrid, lo Spezia e la Pallacanestro Virtus Roma – ed esponenti del mondo della politica, vedi Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni. Anche l’ex presidente giallorosso James Pallotta si è unito al cordoglio: “Francesco, prego per te e la tua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace Enzo”, il suo tweet.

Ha collaborato Valerio Salviani