Le parole del difensore: "Abbiamo sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati"
Wesley, lavoro extra nel giorno di riposo in vista del Como tra palestra e... padel
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Il centrale nerazzurro ha fissato gli obiettivi per la stagione e ha parlato del pareggio contro la Roma. Queste le parole dello svizzero: "Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l'anno scorso, voglio vincere tutto. Con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori, anche con il Napoli. Ma abbiamo comunque sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Manchester United-Roma, esodo giallorosso: il settore ospiti è già sold out
News AS Roma
Mora il più utilizzato, gli argentini (quasi) a riposo: il minutaggio dei giallorossi in nazionale
News AS Roma
Pedro, che caduta di stile: annuncia l'addio al calcio, ma "dimentica" la Roma
News AS Roma
Arena, l'elogio del The Guardian: inserito tra i classe 2009 più promettenti al mondo
Notizie Francesco Totti
Noemi Bocchi e le lacrime di Totti: "Ha pianto dopo la mia esibizione a Ballando con le stelle"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti