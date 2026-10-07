Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Il centrale nerazzurro ha fissato gli obiettivi per la stagione e ha parlato del pareggio contro la Roma. Queste le parole dello svizzero: "Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l'anno scorso, voglio vincere tutto. Con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori, anche con il Napoli. Ma abbiamo comunque sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati".