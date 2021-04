Ajax, ten Hag: “Stasera vogliamo riscattarci, Stekelenburg è affidabile”

Nonostante la Roma abbia rimontato l’Ajax per 2-1 nella partita d’andata, gli olandesi promettono battaglia. Vogliono passare il turno, così come lo vogliono i giallorossi. Nel pre partita l’allenatore dei lancieri, ten Hag, parla della sfida a Sky Sport:

Quali sono gli errori da non ripetere al ritorno?

Dobbiamo sfruttare le occasioni, all’andata non siamo stati bravi sotto porta e abbiamo concesso due gol che non dovevamo concedere. Stasera abbiamo l’opportunità per riscattarci.

C’è il rischio che la Roma possa essere pericolosa in ripartenza?

Potrebbe. La scorsa settimana ci siamo difesi bene sulle ripartenze. Loro hanno delle ottime qualità offensive, però all’andata hanno fatto gol su punizione e calcio d’angolo.

La difesa è più sicura con Stekelenburg?

Potrebbe. E’ un ragazzo con tanta esperienza, sta facendo un ottimo lavoro e riesce a garantire una miglior organizzazione. E’ affidabile nelle situazioni in cui è importante rimanere tranquilli.