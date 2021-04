Ajax-Roma, raccattapalle colpisce Calafiori con una pallonata nei minuti finali – VIDEO

Minuti di tensione nel finale di Ajax-Roma. Un raccattapalle, probabilmente nervoso per il gol del 2-1 di Ibanez appena subìto, ha reagito male nei confronti di Calafiori, “colpevole” secondo lui di recuperare troppo lentamente un pallone in una rimessa laterale. Il ragazzo a bordocampo gli ha lanciato un pallone addosso, colpendolo sul volto.

“C’è poco da dire, non me lo aspettavo – ha detto il giovane terzino a fine partita -. In quel momento ho pensato a tante cose e poi per fortuna sono stato calmo. Vedere un giocatore della squadra avversaria perdere tempo avrebbe dato fastidio anche a me quindi non dico che lo rispetto ma ci può stare…”. La beffa è arrivata dall’arbitro Karasev, che lo ha anche ammonito. Al ritorno, se Spinazzola non dovesse recuperare dall’infortunio, toccherà ancora a lui.