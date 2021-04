Ajax-Roma, giallorossi arrivati ad Amsterdam

La Roma ha ufficialmente intrapreso il proprio cammino verso la sfida con l’Ajax. I giallorossi sono partiti dall’Aeroporto di Fiumicino su un volo per Amsterdam e sono atterrati in Olanda nel corso del pomeriggio odierno. Alla squadra si è aggregato anche il general manager giallorosso Tiago Pinto. E’ prevista per le 18.45 la conferenza stampa di mister Fonseca, che introdurrà i temi d’attualità legati alla partita affiancato da Gianluca Mancini.

Per la sfida della Johann Crujiff Arena sono stati convocati in tutto 20 giocatori. Tante le assenze per la Roma, con Mkhitaryan e Smalling che hanno provato fino all’ultimo a recuperare ma che alla fine sono stati costretti a dare forfait. Assenti per infortunio anche El Shaarawy e Kumbulla, oltre allo squalificato Karsdorp.