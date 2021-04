Ajax-Roma, gaffe di Ambrosini con Fonseca: “Grande partita del capitano”. Ma parlava di Dzeko

La Roma si affida ai suoi leader per ribaltare la partita di Amsterdam, che al fallo da rigore di Ibanez sembrava ormai indirizzata. In particolare a Edin Dzeko, che per Massimo Ambrosini è stato il migliore in campo. L’opinionista esalta il bosniaco a ‘Sky Sport’ e all’arrivo di Fonseca commenta così: “Il vostro capitano è stato il condottiero, ha fatto la sua miglior partita stagionale per disponibilità a essere dentro la partita dall’inizio al 75‘, quando è stato sostituito”. Una domanda chiaramente su Dzeko, anche per il riferimento al cambio (Pellegrini è rimasto in campo 90 minuti), ma Fonseca risponde parlando di Lorenzo Pellegrini, che è ora il capitano della Roma: “Lorenzo ha fatto una grandissima partita, un grande atteggiamento, ha lavorato molto”. Dopo il saluto all’allenatore giallorosso, Ambrosini chiarisce: “La mia domanda era ovviamente su Dzeko, non volevo essere malizioso ma il capitano nella mia testa resta Dzeko, senza nulla togliere al buon Pellegrini”.