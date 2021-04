Ajax-Roma, divise troppo simili: stasera squadre in campo con la seconda maglia – FOTO

Importante non confondersi, specie in una gara così importante. Stasera, alla Johann Crujiff Arena di Amsterdam, Ajax e Roma non vestiranno i loro colori classici. Ad imporlo la stessa Uefa, che preoccupata dalla somiglianza tra il bianco-rosso dei lancieri e il giallo-rosso degli uomini di Fonseca ha disposto per le squadre l’utilizzo della divisa da trasferta. I padroni di casa scenderanno dunque in campo con una tenuta da gioco completamente nera, impreziosita da alcuni inserti in oro. Veste bianca, invece, per la Roma con dettagli in rosso pompeiano. Il fischio d’inizio della partita, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League, è previsto per le ore 21.