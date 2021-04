Ajax, Antony incita i suoi: “Credere sempre, mollare mai” (FOTO)

La Roma si è portata a casa il match d’andata, ma l’Ajax promette guerra al ritorno. L’ha detto sia ten Hag nel post partita che Antony Santos, che su Twitter scrive: “+90 minuti, credere sempre, mollare mai. Forza Ajax“. I giallorossi il prossimo giovedì 15 aprile dovranno difendere il risultato di 2-1 ottenuto ad Amsterdam grazie ai gol di Pellegrini e Ibanez. Non sarà facile, ma è l’unico modo per conquistare il pass per le semifinali. Nello stesso lato del tabellone, il Manchester United ha battuto 2-0 il Granada e mette un’ipoteca sul passaggio del turno.