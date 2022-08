Air Lines Dan: da Mou a Dybala e Gini quando il presidente passa a prenderti a casa

Per gli americani la ricerca della felicità è considerata uno dei diritti inalienabili dell’uomo. Sono convinti che ogni obiettivo sia realizzabile con la determinazione e con l’impegno. Da qui nasce il ‘Sogno Americano', quello che i tifosi della Roma speravano di vivere con Pallotta è arrivato con qualche anno di ritardo. I Friedkin in poco tempo hanno conquistato i romanisti. Da Mourinho a Dybala passando per la serata di Tirana sono già entrati nell’olimpo dei grandi presidenti della storia. Poche parole, tanti fatti e la spettacolarizzazione del prodotto. I grandi colpi di mercato Dan e Ryan li sono andati a prendere direttamente a casa. Mourinho a luglio dello scorso anno, Dybala qualche mesa fa è stato preso a Torino e portato in Portogallo e per finire Wijnaldum. Ieri l’aereo ha fatto diverse fermate, come se fosse un pullman, nonostante il carburante per un aereo non ha di certo dei costi accessibili a chiunque . E’ partito da Londra per prendere la famiglia dell’olandese, poi tappa a Parigi dove c’era ‘Gini’ e infine l’atterraggio a Ciampino dove il giocatore è stato accolto da star con i tifosi che hanno bloccato lo scalo.