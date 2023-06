Aia, alcuni arbitri avrebbero chiesto a Rocchi di non voler dirigere la Roma

Secondo un editoriale de il Giornale a firma Franco Ordine "alcuni fischietti avrebbero confidato al designatore Rocchi l'intenzione di rinunciare ad eventuali designazioni per il comportamento, molto aggressivo, di tutta la panchina romanista. Stessa denuncia, pubblica, è avvenuta anche da parte di altri allenatori: il monzese Raffaele Palladino è stato uno degli ultimi a segnalare il malvezzo. Basterebbe scorrere la striscia delle squalifiche di Mourinho e del suo polemico vice, per avere conferma della tendenza che rappresenta, tra l'altro, un pessimo esempio per il resto della compagnia. È vero: nella vicenda con l'arbitro Serra, Mourinho ha subito un affronto dal quarto uomo della partita di Cremona ma questo episodio, da solo, non può giustificare una sorta di guerra santa contro la categoria degli arbitri. La stessa Roma, spesso si è ritrovata in rotta di collisione con il comportamento di Mourinho che dal canto suo ha reclamato l'isolamento politico-istituzionale del club così da spingerlo a riempire quel vuoto. Perciò sarebbe cosa buona e giusta che anche la Roma, incassata la squalifica pesante, stabilisca con il portoghese le nuove regole d'ingaggio".