Agnelli: “La Champions è importante ma ogni ‘titulo’ come direbbe qualcuno conta”

Il riferimento è alla famosa conferenza stampa di Mourinho ai tempi dell'Inter

Andrea Agnelli, all'evento Il Foglio a San Siro ha parlato dell'importanza delle varie competizioni facendo un chiaro riferimento a Mourinho . "Ogni trofeo conta. L'evento più importante è il campionato, ti dà la dimensione di forza di una squadra durante l'arco di un anno; le competizioni a eliminazione diretta, andata e ritorno, possono essere figlie di venti minuti, non sempre la più forte vince. La competizione con più appeal è la Champions ma ogni competizione, ogni titulo, come direbbe qualcuno, conta". Il riferimento è allo Special One che nella sua prima avventura italiana all'Inter aveva parlato di "zeru tituli" nel corso di una conferenza stampa.