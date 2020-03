Agnelli: “Atalanta dentro e Roma fuori dalla Champions. Non so quanto sia giusto”

Durante il Business of Football Summit, Andrea Agnelli ha parlato del futuro delle Coppe Europee. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il presidente della Juventus ha rilasciato anche delle dichiarazioni riguardanti la Roma e l’Atalanta, attualmente impegnate nella corsa al quarto posto per la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi”.