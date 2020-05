L’agente di Emerson Palmieri svela: “La Juventus era interessata quando giocava nella Roma”

Negli ultimi anni, tra le grandi plusvalenze della Roma è entrato di diritto anche Emerson Palmieri. Arrivato con Sabatini dal Santos per 2 milioni è passato al Chelsea nel gennaio 2018 per 20 milioni più 9 di bonus. L’italobrasiliano è stato accostato molto nelle ultime settimane alla Juventus e all’Inter. Ma i bianconeri lo seguono già dai tempi dei giallorossi: “Sì, la Juventus era interessata quando il ragazzo giocava nella Roma. Era la stagione prima che si trasferisse al Chelsea”, ha raccontato Fernando Garcia – agente di Emerson Palmieri – a ‘tuttojuve.com’. Sul possibile ritorno in Serie A: “È molto felice al Chelsea, si trova bene con i suoi compagni e il suo allenatore. Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club. Solo Dio sa se Emerson tornerà a giocare o meno in Italia”.