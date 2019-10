Ag. Dzeko: “Edin sarebbe andato volentieri all’Inter, ma il rinnovo con la Roma è stata la scelta migliore”

“Dzeko sarebbe andato volentieri all’Inter, ma il rinnovo con la Roma è stata la decisione migliore“, parola di Silvano Martina. L’agente che cura gli interessi del centravanti giallorosso in Italia è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e si è soffermato sulla trattativa di mercato di quest’estate tra Dzeko, l’Inter e la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: “L’Inter lo voleva veramente, soltanto che c’erano da aspettare gli ultimi giorni di mercato e il giocatore non se l’è sentita di attendere una cosa che doveva essere già chiusa. Così, chiacchierando a casa sua, abbiamo deciso che la soluzione migliore fosse rinnovare con la Roma. Rimpianti? Sarebbe andato volentieri all’Inter, la voglia di giocare in Champions è stimolante. Anche perché la Juve comanda da dieci anni, ma l’Inter dà la sensazione di poter essere la principale alternativa“.