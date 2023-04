Ag. Dybala: “Paulo è contento e vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma”

"Paulo è molto contento per questa vittoria contro il Feyenoord" - dice Jorge Antun, agente Jorge Antun, agente di Dybala Sportitalia - Una gioia arrivata nonostante abbia dovuto giocare dopo un contrattempo nella partita precedente, che gli ha impedito di giocare contro l'Udinese. Con la sua grinta è riuscito a rientrare e ad essere importante per la sua squadra, ed è felice per questo. Vincere l'Europa League? In questo momento Paulo ha un grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma".