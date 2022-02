Ag. Bove: “Ha completato la sua crescita, e deve molto a Mourinho”

Tavano: "Bove è un calciatore che ha avuto tantissime richieste. Quello della Roma è un progetto importante, non solo per i giovani"

"Edoardo Bove è un calciatore che ha avuto tantissime richieste, questo è quello che la Roma mi ha fatto percepire. E’ chiaro che quando un giovane è forte e nel giro della Nazionale, ma anche piuttosto continuo, abbia tutti questi interessi. Lui è rimasto sempre molto umile, ha avuto una chance in estate e se l’è giocata, dimostrando il talento che era. Poi ha avuto un anno un bel po’ sfortunato con varie vicissitudini e quindi si era un po’ perso nei radar. Poi è rientrato prepotentemente lavorando molto in tutto e per tutto. Questa estate ha fatto il ritiro con un tutore sul braccio, cosa molto difficile perché giocare con una frattura non completamente guarita ti limita. Nonostante questo si è messo a disposizione e il resto è storia dei nostri giorni, ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto bene. E’ lì, sta crescendo molto questo grazie al mister e alla fiducia che sente intorno a lui” ha detto Diego Tavano, agente di Bove, intervistato da CMIT TV.