Felix Afena Gyan è tornato negativo al Covid19

L'attaccante promosso dalla Primavera alla prima squadra durante l'inizio di stagione tornerà a disposizione di Mourinho

Il giovanissimo Felix Afena-Gyan lanciato da Mourinho si era fermato ai box qualche settimana fa per la positività al Covid. Ma ora potrà riunirsi alla squadra come ha scritto sui social: "Finalmente negativo! Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni di nuovo". Dopo aver debuttato a Cagliari ma sopratutto risolto la partita con il Genoa, il diciottenne potrà essere convocato dallo Special One in vista dello Spezia lunedì sera.