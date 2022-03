Afena-Gyan titolare col Ghana, fuori all’81’ per crampi: “Ma sto bene”

Il giovane attaccante giallorosso abbandona il campo accompagnato dallo staff tecnico

Nell'andata del doppio spareggio con la Nigeria, che vale un posto ai prossimi Mondiali, il Ghana ha schierato nell'undici iniziale Felix Afena-Gyan al suo debutto in nazionale. Nella partita terminata 0-0, il giovane attaccante giallorosso è rimasto in campo per 81' poi uscito accompagnato dallo staff tecnico per infortunio, ma in Ghana sottolineano come si dovrebbe trattare di semplici crampi. E oggi, tramite il proprio profilo Twitter,Afena-Gyan ha voluto ringraziare il pubblico presente allo stadio e rassicurare i tifosi: "Pubblico incredibile. Grato per la dimostrazione di affetto e supporto. Io sto bene. Martedì riproviamo. Abbiate fede".