Adinolfi: “Fossi in Friedkin comprerei Messi e poi venderei la Roma”

Il politico, giornalista e opinionista: "L’accoppiata Mourinho-Messi farebbe decuplicare il valore del club, ricaverebbe miliardi"

Un'idea di mercato bizzarra, che sui social in poche ore è diventata virale. L'ha lanciata il politico Mario Adinolfi con un post su Twitter che ha raccolto tantissime reazioni: "Non sono romanista ma fossi nei Friedkin offrirei a Messi un biennale (costo, 150 milioni). L’accoppiata Mourinho-Messi farebbe decuplicare il valore del club che a oggi è fissato a 247 milioni di euro. Friedkin poi potrebbe vendere la Roma a uno sceicco ricavandone miliardi". Romanisti e non si sono scatenati nelle risposte al tweet. Ieri il Barcellona ha annunciato l'addio di Leo Messi: adesso il fenomeno argentino dovrà scegliere dove continuare la carriera. Su di lui c'è il Paris Saint-Germain, che completerebbe una campagna acquisti monstre (sono già arrivati Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum).