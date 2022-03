Addo (C.T. Ghana): “Felix è un diamante. Ha fatto tutto quello che volevo da lui”

Il selezionatore della nazionale ghanese ha parlato del talento giallorosso: "Ha creato molte situazioni. È stato sfortunato in un'occasione dove non ha segnato"

Al termine del match pareggiato 0-0 contro la Nigeria, il C.T del Ghana,Addo, ha parlato dell'attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan, alla sua prima presenza con la nazionale ghanese: "Felix ha fatto molto bene, ha creato molte occasioni. Difensivamente ha dato tutto quella che aveva, ha pressato molto e ha fatto tutto quello che volevo da lui. È stato sfortunato in un'occasione dove non ha segnato, ma questo ragazzo ha 18 anni ed è un diamante. È stato sostituito solo per crampi, quindi non so se è un infortunio ma al momento sono solo crampi perché era veramente esausto".