Addio all’ex traduttore Claudio Segagni: il cordoglio della Roma – FOTO

Addio a Claudio Segagni. Una vita nel calcio a fare da traduttore alle società più importanti nel calcio italiano e non solo, tra cui anche la Roma. E proprio il club giallorosso lo ha salutato con un tweet dedicato sul proprio profilo ufficiale: “Ciao Claudio”, con il cuore che ora è spezzato per la sua scomparsa. Claudio Segagni ha lavorato per più di 30 anni tra Inter, Roma, Juventus, Arsenal ma anche la Nazionale nel Mondiale 2010, poi marketing, intermediazione sportiva e il ruolo da opinionista in diverse tv arabe. Aveva 48 anni.